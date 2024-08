Sueco que derrotou Calderano faz ‘chilena’, mas perde na final do tênis de mesa; veja a jogada

Sueco Truls Moregard aplica 'chilena' na final em Paris (Foto: Antonin Thuillier/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O sueco Truls Moregard, que chegou à final do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris ao vencer o brasileiro Hugo Calderano na semifinal, foi derrotado na disputa pelo ouro pelo chinês Fan Zhendong, mas fez uma jogada espetacular que certamente vai marcar a história do esporte. Moregard aplicou um efeito na bola chamado de "chilena", fazendo ela quicar no mesa do lado do chinês e voltar para o seu próprio lado, impedindo Zhendong de rebater. Veja o lance:

O sueco, no entanto, perdeu o jogo por 4 sets a 1 (7/11, 11/9/, 11/9, 11/8 e 11/8) e ficou com a medalha de prata. Já Hugo Calderano foi derrotado pelo francês Félix Lebrun por 4 sets a 0 na disputa pela medalha de bronze.