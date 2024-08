Pista do skate park nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 13:58 • Rio de Janeiro

Mais uma vez Rayssa Leal foi um dos grandes nomes do Brasil nas Olimpíadas e trouxe a milhares de brasileiros o interesse pelo skate. Porém, a modalidade de Rayssa não é a única do skate nas Olimpíadas.

Veja as regras abaixo;

Rayssa Leal durante treino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Odd Andersen/AFP)

A bi-medalhista olímpica Rayssa Leal é atleta da modalidade street, que já se encerrou nesta edição dos Jogos, mas ainda tem muito skate por vir. Nesta terça-feira (06), o Brasil beliscou o pódio na final do skate park feminino com Dora Varella, em quarto lugar.

Pedro Barros é a grande esperança de medalha para o Brasil no skate park. O Brasileiro já faturou medalha nas Olimpíadas de Tóquio, quando conquistou a prata, e novamente figura entre os favoritos a conquista da medalha em Paris.

🛹ENTENDA A MODALIDADE SKATE PARK:

Pista do skate park (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

A classificatória conta com 22 atletas competindo em quatro baterias distintas, brigando por oito vagas que classificam para a grande final.

Os skatistas têm a pista inteira disponível por três voltas de 45 segundos, mas apenas a maior nota das três é considerada para a colocação.

O juri é composto por cinco juízes podem pontuar as voltas com notas de 0 a 100. Em caso de empate, a segunda maior nota do skatista é usada como critério de desempate.

A final mantêm o mesmo sistema de pontuação e competição da classificatória.

🛹ENTENDA A MODALIDADE SKATE STREET:

Pista do skate street (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

O Skate street é dividido em duas fases: eliminatória e final.

Os atletas produzem 7 notas durante a competição. Na primeira fase, eles têm duas voltas de 45 segundos para fazer quantas manobras forem possíveis antes do tempo esgotar. Na segunda fase, os skatistas têm cinco descidas para tentar uma manobra.

A pontuação final se dá pela soma da maior nota obtida na primeira fase (voltas de 45 segundos) e as duas maiores notas na fase das manobras. Todas as outras notas são descartadas, independente do valor.

O juri pode pontuar a volta e as duas manobras com notas de 0 a 100.