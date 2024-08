Estados Unidos celebra avanço nas Olimpíadas (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 13:45 • Paris (FRA)

Alex Morgan e Megan Rapinoe lideraram a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos por um longo tempo. Porém, o envelhecimento da geração fez com que novas jogadoras fossem apresentadas para substituir a safra multicampeã.

Sob o comando de Emma Hayes, atletas jovens entraram em ação para dar sequência a um projeto de investimento de longo prazo. Conheça com o Lance! algumas das destaques dos EUA nas Olimpíadas.

⚽ SOPHIA SMITH

A veloz ponta-esquerda estadunidense se transformou na grande referência de ataque. Com apenas 19 anos, já começou a ser frequentemente convocada para as partidas do time, e não saiu mais. Em 2022, foi eleita a melhor jogadora da Women's Soccer League, e se destacou como um dos poucos pontos positivos da campanha dos Estados Unidos na Copa Feminina de 2023. Atualmente, joga no Portland Thorns.

⚽ LINDSEY HORAN

A capitã da geração atual ganhou mais destaque com as saídas de Morgan e Rapinoe. Com 30 anos, é considerada a líder do time; carregando a camisa 10, é uma espécie de regente, ativa em praticamente todas as jogadas do time. Pela seleção, esteve no elenco campeão mundial em 2019, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Feminino da Concacaf.

⚽ TRINITY RODMAN

Filha do lendário jogador de basquete Dennis Rodman, Trinity foi revelada pelo Washington Spirit, dos EUA. Jogando pelas pontas em dupla com Smith, a atacante de 22 anos também ganhou espaço nos últimos anos, esteve na Copa de 2023, e tem sido importante nas Olimpíadas. Além de marcar dois gols na fase de grupos, balançou as redes nas quartas de final para eliminar o Japão na prorrogação.