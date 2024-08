Brasil x EUA: Marta é referência, mas Seleção tem números melhores sem ela; veja detalhes

Foto: Rafael Vieira/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 09/08/2024 - 17:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Ícone do futebol brasileiro, a Rainha Marta é indispensável para qualquer Seleção Brasileira. Hoje, aos 38 anos, a jogadora enverga a camisa 10 da equipe, mas, por uma suspensão, esteve fora dos dois últimos compromissos do time nas Olimpíadas. Coincidentemente, os jogos foram os melhores do Brasil em Paris. Veja detalhes!

Nigéria 0 x 1 Brasil

Referência da equipe, Marta viu, no jogo contra a Nigéria, a equipe jogar por ela. Aos 37, saiu dos pés da camisa 10 a assistência para Gabi Nunes balançar as redes e garantir os três pontos para o Brasil.

Brasil 1 x 2 Japão

Contra o Japão, o Brasil teve um desempenho ruim, o que passou pela pouca produtividade de Marta. Jogando 85 minutos, a jogadora pouco rendeu. Desatento, o Brasil sofreu dois gols nos acréscimos e perdeu a partida.

Espanha 2 x 0 Brasil

Na última atuação de Marta nesses jogos Olímpicos até agora, a craque foi expulsa ainda no primeiro tempo e desequilibrou o time. Del Castillo e Putellas marcaram os gols espanhóis.

França 0 x 1 Brasil

Já sem Marta, o Brasil precisou se reinventar. Assim, Arthur Elias adaptou o esquema utilizado no Corinthians e viu a Seleção ter uma grande atuação. Aos 82, Gabi Portillo marcou e garantiu a classificação, para emoção da própria Marta, que via a partida do banco de reservas.

Brasil 4 x 2 Espanha

No show brasileiro nas semifinais, pouco se pensou em Marta. Gabi Portilho, Adriana Leal e Kerolin definiram o placar, dando aos brasileiros esperança de medalha. Leve, a Seleção mostrou mais sem a craque, pelo menos até este momento das Olimpíadas.

Em números, a equipe venceu duas partidas e marcou cinco gols sem a camisa 10. Com a lenda em campo, foram apenas dois gols marcados, uma vitória e duas derrotas.

Marta deve ser titular na decisão?

O Brasil enfrenta os Estados Unidos, no próximo sábado (10), às 12h (Brasília), no Parque dos Príncipes, em busca da medalha de ouro do torneio de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Seleção Brasileira conta com o retorno da Marta, que cumpriu dois jogos de suspensão, após ser expulsa contra a Espanha, na fase de grupos.

Muito criticada durante toda a competição, Marta viu o futebol da Seleção Brasileira crescer durante a sua ausência, nas vitórias contra a França por 1 a 0, nas quartas de final, e contra a Espanha por 4 a 2, na semifinal.

Enquete

Por isso, a equipe do LANCE! fez uma enquete no seu canal do WhatsApp perguntando se a Marta deve ou não ser titular contra os Estados Unidos, na final das Olimpíadas.

A votação durou 48 horas, e o resultado foi o seguinte:

16% dos votantes acham que a Marta deve ser titular.

84% dos votantes acham que a Marta deve começar no banco.