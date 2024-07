Seleção de basquete que ‘não tem nem quadra coberta’ em seu país desafia o Dream Team, dos EUA

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 14:35 • Paris (FRA)

João Pedro Sombra conta a história da seleção de basquete do Sudão do Sul, que perdeu para os Estados Unidos por apenas um ponto e desafia o Dream Team mais uma vez. No vídeo, o repórter do Lance! ainda cita a fala de um dos jogadores, que conta sobre a falta de estrutura do país para o basquete.

