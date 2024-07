Momento em que a Marta é expulsa da partida (Foto: Reprodução/internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:49 • Paris (FRA)

Em confronto válido pelo terceiro jogo do Grupo C das Olimpíadas, a Seleção Brasileira enfrenta a Espanha em busca da classificação para as quartas de final da competição. Já no final do primeiro tempo, Marta foi expulsa após dar um chute na cabeça de Olga Carmona.

Instantes depois, torcedores da Seleção Brasileira reagiram negativamente à entrada e consequentemente à expulsão, da camisa 10 do Brasil, que pode ter feito seu último jogo com a "Amarelinha". Veja o que foi comentado pelos internautas no X.

Críticas na web

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil (F) x Espanha (F)

3ª rodada - Grupo C - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

🟨 Arbitragem: Espen Eskås (NOR); auxiliado por Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR).

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Antônia, Tarciane, Lauren, Tamires; Yaya, Duda Sampaio, Ludmila; Marta, Kerolin e Adriana.



ESPANHA (Técnico: Montse Tomé)

Cata Coll; Ona Batlle, Codina, Laia Aleixandri e Carmona; Abelleira, Guijarro e Navarro; Athlenea, Hermoso e Lucía García.