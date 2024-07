Seleção Brasileira de Handebol atropela a Espanha na estreia nas Olimpíadas

Seleção de Handebol celebra vitória no primeiro jogo dos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 10:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira de Handebol Feminino estreou com tudo nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira (25), o Brasil venceu a Espanha por 29 a 18 no primeiro jogo da fase de grupos.

A equipe brasileira foi dominante desde o início da partida. Com 10 minutos, já vencia por 5 a 1. Depois de aplicar 15 a 10 no primeiro tempo, ampliou a vantagem com um 14 a 8 na segunda etapa. Destaque para Bruna de Paula, que anotou seis gols. Tamires e Giulia marcaram quatro gols cada.

Brasil e Espanha estão no Grupo B dos Jogos de Paris, que também conta com Países Baixos, Angola, França e Hungria. As quatro melhores seleções se classificam para as quartas de final.

O Brasil volta a atuar neste domingo (28), às 4h (de Brasília), contra a Hungria. A Seleção Feminina é a única representante do país no handebol, já que o time masculino não se classificou para Paris 2024.