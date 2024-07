Bia Haddad e Laura Pigossi conhecem rivais em simples nas Olimpíadas

Bia Haddad é a cabeça de chave 14 do torneio olímpico de tênis feminino (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)







Publicada em 25/07/2024 - 10:18 • Paris (FRA)

As duas representantes brasileiras em simples nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, conheceram suas oponentes para a disputa do tênis, que começa neste sábado (27) no saibro de Roland Garros.

Bia Haddad Maia, 22ª colocada, foi eleita a cabeça de chave 14 do evento e estreia contra a russa que joga com cidadania francesa, Varvara Gracheva, 68ª colocada, em duelo inédito no circuito. Caso vença, a brasileira enfrentará a britânica Katie Boulter, 34ª que derrotou a paulistana nos dois confrontos entre elas, ou a eslovaca Anna Schmiedlova, 70ª, contra a qual a brasileira venceu o único embate. Em eventual oitavas de final, a brasileira pode ter pela frente a vice-campeã do Aberto da França e de Wimbledon deste ano, a italiana Jasmine Paolini, quinta do ranking.

A brasileira escapou do quadrante de Iga Swiatek. A polonesa está do outro lado da chave e estreia contra a romena Irina Begu.

Nesta parte da chave está Laura Pigossi, campeã pan-americana, que enfrenta a ucraniana Dayana Yastremska, 26ª. A brasileira venceu o único embate entre elas, em 2022, no saibro e na altitude de Bogotá, na Colômbia. Se avançar, Laura terá na segunda rodada a letã Jelena Ostapenko, 10ª favorita, ou a colombiana Camila Osorio.

Brasileiros contra tenitas argentinos na chave de simples

Os homens brasileiros da chave de simples terão argentinos pela frente. Thiago Wild, 72º colocado da ATP e primeiro do país, encara Tomas Etcheverry, 35º colocado, pela sexta vez na carreira. Ele perdeu quatro dos cinco encontros, sendo dois este ano no saibro do Masters 1000 de Roma, na Itália, e por retirada no segundo set no ATP 250 de Lyon, na França. Se vencer, o paranaense terá o chileno Alejandro Tabilo, cabeça de chave 15, ou o russo Roman Saffiulin, na segunda rodada, e mais à frente, nas oitavas de final, cruzará com Carlos Alcaraz, campeão de Wimbledon e Roland Garros.

Thiago Monteiro, 79º, estreia contra o argentino Sebastian Baez, 18º colocado, e também fará o sexto jogo. O cearense venceu apenas um de seus cinco jogos contra ele. Monteiro vem em boa fase com vitórias sobre o top 10 Casper Ruud em Bastad, na Suécia, e outros favoritos como o tcheco Tomas Machac em Umag, na Croácia.

O torneio olímpico começa neste sábado (27), com a primeira rodada transcorrendo pelo final de semana. Wild ainda está em Kitzbuhel, disputando vaga na semifinal do ATP 250 austríaco.