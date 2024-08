Marcus D'Almeida é um dos destaques brasileiros nas Olimpíadas de Paris (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 04:00 • Paris (FRA)

O arqueiro Marcus D'Almeida já recebeu muitos apelidos. É difícil olhar para o tiro com arco e não lembrar de personagens como Robin Hood, Arqueiro Verde ou Légolas, do "Senhor dos Anéis". No entanto, em conversa com a imprensa, o atleta brasileiro revelou que a alcunha preferida é outra: Cupido.

– Não tem como fugir disso (comparações com personagens). O que mais gosto, talvez por não ter começado o esporte através de um livro ou jogo, é o Cupido. É difícil dizer isso, mas seria esse (meu apelido preferido) - afirmou.

O interesse de Marcus pelo tiro com arco não nasceu através da inspiração em arqueiros dos filmes, séries e livros. Ainda criança, o atleta viu o centro de treinamento da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBAt) ser inaugurado na sua cidade, Maricá, no Rio de Janeiro, e começou a fazer aulas. Quase duas décadas depois, se tornou o número 1 do mundo.

– Eu comecei o tiro com arco como modalidade mesmo, não foi porque li um livro ou vi um filme. Eu estava no lugar certo na hora certa. Eu morava lá em Maricá, onde tinha um projeto - disse.