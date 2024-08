Marcus D’Almeida admite que duelo nas oitavas de final é ‘final antecipada’ das Olimpíadas

Marcus D'Almeida é o líder do ranking mundial e um dos favoritos ao ouro olímpico (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 03/08/2024 - 21:00 • Paris (FRA)

O brasileiro Marcus D'Almeida terá um domingo (4) decisivo. O brasileiro realizará as últimas quatro fases da disputa do tiro com arco em busca de alcançar o sonho da medalha olímpica. Mas talvez o primeiro confronto do dia seja o mais difícil. Já nas oitavas de final, o líder do ranking mundial encara o coreano Woojin Kim, número 2 do mundo, com quem protagonizou outros grandes duelos na carreira. Em conversa com a imprensa, ele admitiu que o enfrentamento é a chamada "final antecipada".

– É uma final antecipada, mas também é cedo para falar que já está no pódio (quem ganhar), porque depois tem as quartas e a semi. Mas está todo mundo falando, é o número 1 e o número 2 nas oitavas. Ninguém estava esperando, mas aconteceu. Estou preparado, não estou aqui para escolher adversário. Se é ele, tudo bem, eu tenho um objetivo e um caminho. Se o caminho tem ele, quero sair vitorioso - afirmou Marcus.

– A final da última Copa do Mundo foi entre mim e ele, decidida na flecha de desempate. Ele fez um nove, eu fiz um nove um pouco mais longe e ele saiu vitorioso. Os dois sabem que quem fizer uma vírgula errada está fora. E eu estou preparado para ser o certo - completou.

Nas primeiras fases, Marcus D'Almeida chamou a atenção do público brasileiro pela tranquilidade com a qual enfrentava os seus adversários. A receita para as oitavas de final é a mesma: o foco no próprio desempenho.

– Vai ser um combate duro, não estou esperando nada fácil. Todos os planos que pedi a Deus tem a ver comigo, não com quem vou enfrentar. Somos eu e o alvo. As oitavas serão sobre isso. Não estou me importando com ele, mas vai ser um combate de nível muito alto - disse.

Apesar da rivalidade no confronto, o respeito prevalecerá, como é esperado no tiro com arco, segundo o arqueiro. Marcus D'Almeida contou que a modalidade não abre espaço para desrespeito ou provocação.

– Entre quem está lá em cima, entre o top-10, não existe isso (provocação), é muito respeito. A gente sabe o que cada um passou para chegar nesse nível. É um esporte que demora muito, muitas horas de treino, demanda muito mentalmente. Então, entre o top-10, não vai existir gracinha, desrespeito, que seria um desrespeito até com a modalidade. Ninguém quer perder, não vai ficar rindo com o outro, brincando, mas sem desrespeito também - explicou.

– Isso (desrespeito e provocação) pode vir de alguém entrando no esporte agora, com outra visão. Quando você é inserido no mundo do tiro com arco, o respeito prevalece - finalizou.

Marcus D'Almeida e Woojin Kim se enfrentam às 05h09 (de Brasília). As quartas de final acontecem a partir das 8h. A disputa pelo ouro está prevista para começar às 9h46.