Marcus D’Almeida revela cantor preferido e compara trecho de música com o tiro com arco

Marcus D'Almeida em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 02/08/2024 - 03:00 • Paris (FRA)

Esperança brasileira de medalha no tiro com arco, Marcus D'Almeida revelou, em conversa com jornalistas brasileiros, que tem o rapper BK' como cantor preferido. O atleta ainda comparou um trecho da música "Carta aberta" com os desafios da sua modalidade.

– É o cara que eu mais gosto hoje no rap, é um rap de mensagem, a gente vê tantos que não levam mensagem. O BK' é totalmente diferente disso, sou fã dele. Tem uma frase de uma música dele que fala assim: ‘No final, é tipo espelho, você com você mesmo’. O tiro com arco é isso, então levo para mim. E ele continua: ‘Deixa o seu coração se tornar trilho’. É o que eu faço: eu comigo mesmo, meu coração me levando para o meu melhor resultado - explicou.

Apesar de o tiro com arco ser "você com você mesmo", Marcus D'Almeida terá uma dupla nesta sexta-feira (2). O atleta forma parceria com Ana Caetano na disputa em duplas mistas. Pelas oitavas de final, os brasileiros enfrentam os mexicanos Alejandra Valencia e Matias Grande, às 5h46 (de Brasília). As demais fases, incluindo a definição de medalhas, serão realizadas ao longo do dia.

Na disputa individual, Marcus tem grande desafio no domingo (4). Às 5h09, encara o coreano Woojin Kim, número 2 do mundo, pelas oitavas de final. O brasileiro é o líder do ranking mundial.