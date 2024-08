Redação do Lance! vai à loucura com vitória do Brasil contra a Espanha no futebol

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A redação do Lance! foi à loucura com a vitória do Brasil sobre a Espanha por 4 a 2, nesta terça-feira (6), em jogo válido pelas Olimpíadas de Paris 2024. Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou à final do torneio olímpico e enfrentará, mais uma vez, os Estados Unidos. Os jornalistas e demais funcionários celebraram efusivamente a classificação e sobrou até uma "cotovelada" acidental, arrancando risadas dos repórteres. Assista ao vídeo acima.