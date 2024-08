Rebeca Andrade x Simone Biles: compare medalhas, títulos, altura, idade e mais

Simone Biles e Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 12:40 • Rio de Janeiro

Rebeca Andrade e Simone Biles concluíram mais um episódio da rivalidade entre as duas na ginástica artísitcas. A vitória da brasileira no solo, nesta segunda-feira (5), encerrou as provas da modalidade nas Olimpíadas de Paris. Com quatro medalhas, as ginastas empataram em número total de conquistas, mas a estadunidense terminou com mais ouros.

Na edição dos jogos, Rebeca Andrade terminou a participação com uma medalha de ouro (solo), duas de prata (individual geral e salto) e uma de bronze (por equipes). Por outro lado, Simone Biles teve três medalhas de ouro (invidual geral, salto e por equipes) e uma prata (solo).

Aos 27 anos, Simone é considerada um dos maiores fenômenos da história da ginástica artística. Na carreira, ela conquistou até o momento 15 medalhas olímpicas e 30 em campeonatos mundiais, sendo 23 de ouro. Além disso, foram mais 11 medalhas olímpicas conquistadas, sete ouros, duas pratas e duas bronze.

Já Rebeca, um pouco mais nova, com 25 anos, é apontada como a principal concorrente da estadunidense, que domina a modalidade. A brasileira tem 9 medalhas em Campeonato Mundiais e 6 medalhas olímpicas. O primeiro pódio dela aconteceu em tóquio-2020, quando ganhou um ouro e uma prata.

A rivalidade entre as duas ginastas marca época no esporte. Até o momento, nenhuma outra atleta da modalidade conseguiu se igualar ao nível de competição entre Simone Biles e Rebeca Andrade. Veja abaixo o comparativo:

Rebeca Andrade

Idade: 25 anos

Altura: 1,55m

Medalhas: 15

Olimpíadas: 6

🥇2

🥈3

🥉1

Campeonatos Mundiais: 9

🥇3

🥈4

🥉2

Simone Biles

Idade: 27 anos

Altura: 1,42m

Medalhas:

Olimpíadas: 11

🥇7

🥈2

🥉2

Campeonatos Mundiais: 30

🥇23

🥈4

🥉3