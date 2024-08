Rebeca Andrade iguala atletas históricos e alcança topo do esporte olímpico brasileiro

Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalhas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic Venance / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 13:59 • Paris (FRA)

Rebeca Andrade se consolidou entre os maiores atletas olímpicos do Brasil. A brasileira ganhou sua segunda medalha nas Olimpíadas de Paris - ela ficou atrás apenas de Simone Biles. Com a prata conquistada neste sábado (3), na prova do salto, a ginasta igualou Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco pódios, como os atletas brasileiros com mais medalhas em Jogos Olímpicos na história.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

A ginasta brasileira fez uma campanha impecável na final do salto. Havia a expectativa de Rebeca Andrade estrear o novo salto, que seria batizado como "O Andrade", e tornaria mais palpável uma vitória em cima de Simone Biles - mas a ginasta optou por não executá-lo. No entanto, Rebeca cumpriu com o que se esperava, conseguiu a segunda melhor média e faturou a medalha de prata no salto.

Esta foi a segunda medalha de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. A atlete já havia garantido, junto das companheiras, a medalha de bronze na competição por equipes da ginástica. O feito, inclusive, já a colocava como a mulher com mais medalhas olímpicas na história do Brasil. Mas a ginasta provou que podia marcar ainda mais o nome no olimpo do esporte.

Rebeca Andrade possui cinco medalhas em Olimpíadas na carreira (Foto: Paul Ellis / AFP)

Com duas finais pela frente ainda, Rebeca pode se isolar como a atleta, independente do gênero, com mais medalhas em Olimpíadas na história do Brasil. A ginasta disputará ainda a final do solo e a da trave, esta última que ainda terá Júlia Soares representando o país. As duas decisões acontecerão na segunda-feira (5), a partir de 5h3o, no horário de Brasília.

Confira todas as medalhas de Rebeca Andrade em Olimpíadas

Ouro🥇: Salto (Tóquio 2020)

Prata🥈Individual Geral (Tóquio 2020 e Paris 2024); Salto (Paris 2024)

Bronze🥉: Equipes (Paris 2024)