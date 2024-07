Rebeca Andrade e Simone Biles têm notas parecidas e acirram disputa individual nas Olimpíadas

Rebeca Andrade conquistou o bronze pelo Brasil e Simone Biles o ouro pelos Estados Unidos (Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 17:21 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (30), a equipe brasileira de ginástica artística foi em busca de uma medalha inédita nas Olimpíadas, enquanto os Estados Unidos buscavam manter sua hegemonia. Dos dois lados, grandes estrelas comandaram suas equipes até o pódio: Rebeca Andrade e Simone Biles.

Apesar da disputa ter sido coletiva, a final por equipes serviu para acirrar ainda mais a rivalidade entre Rebeca e Simone, que ainda têm outras quatro finais pela frente. Coincidentemente, as duas não conseguiram a classificação para a final do mesmo aparelho, as barras assimétricas.

O primeiro confronto direto será na quinta-feira (01) às 13h15, na final individual geral, quando as atletas passam por todas as rotações.

Simone Biles fechou a final no solo (Foto: Loic VENANCE/AFP)

Internautas e especialistas aproveitam as notas de Simone e Rebeca na final por equipes, para tentar antecipar quem seria a campeã nas disputas individuais por aparelhos e no individual geral. Confira as notas e veja a comparação;

Rebeca Andrade é a atual campeã olímpica do salto sobre a mesa (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Nas barras assimétricas, aparelho mais fraco das duas ginastas, ambas não tiveram grandes erros e fizeram apresentações bastante corretas. (Rebeca 14.533 x 14.400 Simone)

Na trave, aparelho muito forte de Simone, as pontuações foram muito próximas, mesmo com o grande desequilíbrio sofrido por Rebeca durante a série. Biles teve um pequeno erro no giro triplo, mas no geral, fez uma série muito sólida. (Rebeca 14.133 x 14.366 Simone)

No solo, as duas apresentaram os mesmos erros na aterrissagem. Com erros um pouco mais graves, a norte-americana pisou algumas vezes fora da área delimitada, sofrendo penalidade. Rebeca só cravou a aterrissagem de uma diagonal, tendo alguns descontos na nota final pelos outros desequilíbrios. (Rebeca 14.200 x 14.666 Simone)

O salto foi o aparelho mais decisivo para o Brasil. A atual campeã olímpica brilhou mais uma vez e superou a nota de Simone Biles, levando a seleção brasileira ao bronze. (Rebeca 15.100 x 14.900 Simone)

