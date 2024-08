Quem é Karsten Warholm, rival de Alison dos Santos nas Olimpíadas?

Karsten Warholm em Paris (Foto: Jewel SAMAD / AFP)







O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", terá um forte adversário na busca pelo ouro olímpico nos 400 metros com barreiras. O norueguês Karsten Warholm, atual recordista mundial da prova, é um dos principais nomes a serem batidos. Com um currículo impressionante e diversas marcas históricas, o europeu representa uma ameaça constante ao domínio do brasileiro na modalidade.

Desde que quebrou o recorde mundial da prova em 2021, Warholm se consolidou como o principal nome dos 400m com barreiras. A técnica impecável e explosão na reta final fazem dele um adversário temido por todos os competidores, incluindo Alison dos Santos.

Karsten Warholm era um atleta de destaque em provas já no início da carreira. No entanto, foi nos 400 metros com barreiras que ele encontrou seu verdadeiro talento. Aos 17 anos, já conquistava títulos mundiais em categorias de base e, aos poucos, foi se tornando uma das principais promessas do atletismo mundial.

A consagração veio em 2017, quando se tornou campeão mundial sênior. Desde então, o norueguês dominou a prova, conquistando títulos e quebrando recordes. Em 2021, em um momento histórico, Warholm baixou a marca histórica de Kevin Young, estabelecendo um novo recorde mundial de 45.94 segundos.

A rivalidade entre Alison dos Santos e Karsten Warholm promete ser um dos grandes atrativos dos próximos anos no atletismo mundial. Ambos os atletas possuem um talento excepcional e a busca pelo ouro olímpico será decidida por detalhes. A expectativa é que a disputa entre os dois atletas eleve o nível da prova e proporcione momentos inesquecíveis para os amantes do esporte.