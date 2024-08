Vai ter brasileiro? Veja calendário e mais detalhes da estreia do breaking nas Olimpíadas

Sya Dembélé, a b-girl francesa Syssy, em ação na Praça da Concórdia, em Paris (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 14:22 • Paris (FRA)

O Breaking fez a sua estreia nesta sexta-feira (9) nas Olimpíadas, em Paris, na França. Neste primeiro dia, as b-girls fizeram a sua estreia, enquanto os b-boys farão as primeiras provas neste sábado (10). As disputas serão na Praça da Concórdia.

No entanto, muitos se perguntam quando os brasileiros irão estrear nesta modalidade. Infelizmente não haverá representantes do Brasil no Breaking. Leony Pinheiro (Leony) e Mayara Collins (Mini Japa) até disputaram o último Pré-Olímpico, com etapa final em Budapeste, na Hungria, em junho, mas não se classificaram para os Jogos.

A modalidade funcionará desta forma: 16 competidores no torneio olímpico, divididos em quatro grupos, com duelos entre si. Os dois primeiros de cada chave avançarão às quartas de final, sucedidas por semifinais, disputa de medalha de bronze e final.

Cada b-girl ou b-boy vai se apresentar em um minuto, a parti da música tocada pelo DJ, três rounds. Logo atrás, ficam os jurados, que observam com atenção cada passo.

A b-girl India Sardjoe, da Holanda, em ação na Praça da Concórdia, em Paris (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Confira a programação da modalidade em Paris 2024:

Sexta-feira (9)

11h00: B-Girls — Classificação

15h00: B-Girls — Quartas de final

15h45: B-Girls — Semifinal

16h14: B-Girls — Batalha pelo bronze

16h23: B-Girls — Batalha pelo ouro

Sábado (10)

11h00: B-Boys — Classificação

15h00: B-Boys — Quartas de final

15h45: B-Boys — Semifinal

16h14: B-Boys — Batalha pelo bronze

16h23: B-Boys — Batalha pelo ouro