Isaquias Queiroz leva web à loucura com arrancada final que garantiu a medalha de prata: ‘Super-humano’

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 10:07 • Rio de Janeiro

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem velocidade caiaque individual 1000m nesta sexta-feira, nas Olimpíadas de Paris. Para alcançar o feito, o barasileiro teve que se superar na prova decisiva. Ele chegou a ficar em sexto lugar durante a disputa mas com uma arrancada final conseguiu garantir a medalha de prata. A exibição levou os torcedores brasileiros a loucura nas redes sociais.

Após a prova, internautas celebraram a prova de superação do canoísta nas Olimpíadas. Os telespectadores do feito ficaram impressionados com a velocidade adquirida por Isaquias nos metros finais da prova. O atleta chegou a ser comparado como super-humano. Veja a repercussão abaixo:

Com a medalha de prata na prova da canoa individual 1000m em Paris, Isaquias Queiroz igualou o feito de Robert Scheidt e Torben Grael, e agora, soma cinco medalhas olímpicas na carreiras. Os três atletas estão atrás apenas da ginasta Rebeca Andrande, com seis conquistas, no ranking de brasileiros com mais medalhas nos Jogos.