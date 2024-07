Quem é Júlia Soares, bronze pelo Brasil na ginástica nas Olimpíadas?

Júlia e Rebeca comemorando suas notas (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:23 • Paris (FRA)

Ainda pouco conhecida pelo público que não acompanha a ginástica artísica afundo, Julia Soares agora pode ter certeza que cravou seu nome nos corações brasileiros. Acompanhada de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, a paranense de 18 anos conquistou o primeiro bronze da história do país na ginástica artística por equipes nas Olimpíadas de Paris.

Na sua estreia, a jovem não sentiu a pressão e já se colocou na final da trave. Aos 15 anos, a atleta já tinha um movimento batizado com seu nome, "Soares". Isso acontece quando um atleta realiza um elemento inédito. Realizado pela primeira vez no Pan de Santiago, o movimento "Soares" também foi feito nas Olimpíadas de Paris 2024 na qualificatória e na final por equipes.

Uma das coisas que mais chamou a atenção do público para Júlia foi a apresentação no solo. A curitibana se apresentou ao som de Raça Negra e levantou as arquibancadas em Paris.

Júlia Soares é uma das grandes promessas do Time Brasil nos esportes olímpicos. Junto com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, a jovem é uma grande representante da geração de ouro da ginástica feminina do Brasil.