Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 17:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A equipe brasileira de ginástica artística conquistou, nesta terça-feira (26), a medalha de bronze na prova por equipes nas Olimpíadas de Paris. Para chegar ao pódio, o Brasil contou um belo salto de Rebeca Andrade para conquistar uma medalha inédita ginástica brasileira na história dos Jogos Olímpicos.

A prova por equipes foi uma das mais emocionantes de toda competição em Paris até agora. A medalha do Brasil foi decidida na reta final, após uma disputa ponto a ponto contra Grã-Bretanha e China. Sob o comando de Rebeca Andrade, o Brasil conquistou a primeira medalha por equipes em Olimpíadas.

Rebeca Andrade foi o grande destaque da delegação brasileira na final por equipes da ginástica artística. A ginasta obteve a melhor nota do aparelho do salto na final, com um 15.100, acima inclusive, de Simone Biles, que teve um 14.900. O Brasil terminou na terceira colocação com o somatório de 164.497, atrás apenas da Itália, segunda colocada com 165.494 e Estados Unidos, medalha de ouro com 171.296.