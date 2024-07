Quando será a estreia do Dream Team, time de basquete dos EUA, nas Olimpíadas?

Dream Team 2024 terá nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant (Foto: Divulgação)







Publicada em 26/07/2024 - 04:00

Com elenco recheado de estrelas da NBA, os Estados Unidos vão em busca de mais uma medalha de ouro no basquete das Olimpíadas. O novo "Dream Team" estreia nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo domingo (28), às 12h15 (horário de Brasília), contra a Sérvia, do pivô Nikola Jokic.

O apelido de "Dream Team" faz alusão ao grande time montado pelos Estados Unidos para a Olimpíada de Barcelona, em 1992. Naquela oportunidade, foram convocados nomes como Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley, Patrick Ewing, entre outros.

Para a Olimpíada de 2024, os Estados Unidos também montaram uma grande equipe, com LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Derrick White.

O jogo entre EUA e Sérvia é válido pelo Grupo C, que também tem Sudão do Sul e Porto Rico. Além do duas vezes MVP Nikola Jokic, os sérvios também tem outros quatro jogadores da NBA: Bogdan Bogdanovic (Hawks), Nikola Jovic (Heat), Vasilije Micic (Hornets) e Aleksej Pokusevski (Hornets).