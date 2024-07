Quando será a estreia de Rayssa Leal nas Olimpíadas?

Campeã no Pan em Santiago, Rayssa Leal vai em busca do ouro nas Olimpíadas (Foto: Pablo VERA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:00 • Paris (FRA)

Rayssa Leal é uma das esperanças de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de 2024. A maranhense foi sensação em Tóquio-2020 ao conquistar a prata no skate com apenas 13 anos, e vai em busca do lugar mais alto do pódio em Paris.

Bicampeã mundial no skate street e duas vezes medalha de ouro no X Games, a brasileira chega com fortes expectativas. E sua participação nos Jogos não demorará para acontecer.

Rayssa vai às pistas no dia 28 de julho (domingo), na Praça da Concórdia, para representar o Time Brasil na capital francesa. As qualificatórias do skate street feminino estão previstas para ter início às 7h (horário de Brasília), enquanto a final deve acontecer às 12h.

✅ FICHA TÉCNICA

Rayssa Leal - Olimpíadas de Paris



🛹 Modalidade: skate street feminino

🗓️ Data: domingo, 28 de julho de 2024

🕖 Horário das qualificatórias: 7h (de Brasília)

🕛 Horário da final: 12h (de Brasília)

📍 Local: Praça da Concórdia, em Paris (FRA)

O Brasil também terá outras duas representantes femininas na modalidade: Pâmela Rosa e Gabi Mazetto. Na esfera masculina, Kelvin Hoefler, também medalhista de prata em Tóquio, está garantido, assim como Giovanni Vianna e Felipe Gustavo.

Para esta edição das Olimpíadas, Rayssa fechou uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional, e irá competir com um skate personalizado. O design contará com o desenho de uma arara-azul, em busca de conscientizar o público sobre a importância da proteção à natureza.