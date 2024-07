Rayssa Leal foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 (Foto: Bruno Vaz/Lancepress)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

A skatista Rayssa Leal já está em Paris para finalizar a preparação para as Olimpíadas. A brasileira foi às redes sociais e desabafou sobre a organização do evento. Segundo Rayssa, ela e uma série de atletas do skate ficaram mais de duas horas esperando o transporte para retornar à Vila Olímpica.

- A gente sairia daqui (área de treino) às 16h20 para ir até a Vila (Olímpica) e poder comer, tomar um banho e descansar. Mas adivinha que horas são? 19h17. Está todo mundo aqui esperando o ônibus e ele não chega. Ninguém está entendendo isso aqui - disse Rayssa.

Rayssa Leal durante treino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Odd Andersen / AFP)

Após este relato, a "Fadinha" mostrou em seu perfil que estava voltando para a Vila Olímpica, junto de outras atletas, de skate. Rayssa Leal ainda disse que não entendeu o motivo de não ter um transporte da organização dos Jogos presente no local e horário marcado.

- Estamos indo para a Vila (Olímpica), vamos ver se arrumamos um táxi ou um uber. (...) A gente não faz ideia do que está acontecendo com os ônibus. Eu só queria chegar, tomar um banho, comer e descansar, porque eu estou muito cansada - completou.

Além de Rayssa, outra skatista que representará o Brasil nas Olimpíadas, a Pâmela Rosa também desabafou nas redes sociais sobre o atraso. Além delas, Gabi Mazzetto é a outra atleta brasileira de skate street nos Jogos Olímpicos. Veja no vídeo abaixo:

As disputas da modalidade street no skate começam no domingo, dia 28 de julho. A previsão é de que as provas começem às 7h, no horário de Brasília.