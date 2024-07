COB responde críticas ao uniforme da delegação na abertura das Olímpiadas

O COB teve o uniforme criticado (Foto: Divulgação)







Publicada em 24/07/2024 - 15:57 • Paris (FRA)

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) respondeu as críticas ao uniforme que será usado na cerimônia de abertura das Olímpiadas de Paris. Em entrevista com jornalistas, o presidente e o diretor de marketing da entidade não gostaram de como as pessoas estão usando o assunto nas redes sociais.

- Não é a Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso. A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais - disparou Paulo Wanderley, presidente do COB, que seguiu detonando os comentários negativos.

- O que que é arte? Arte é aquilo que você considera arte. E beleza está nos olhos de quem vê. Pronto, é isso. Essa é a mensagem que eu tenho a dar. E realmente estou muito satisfeito com o uniforme - encerrou Paulo.

O Diretor de Marketing do COB, Gustavo Herbetta, foi para outra abordagem e lembrou que o debate é subjetivo, citando que tem gente que gostou, tem outros que não gostaram.

- A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo - disse Herbetta.

(Foto: Divulgação)

Gustavo explicou os detalhes do uniforme, que homenagea os elementos do Brasil e que foi foi feito por bordadeiras do Nordeste, um patrimônio nacional por ele.

- Esse uniforme traz sustentabilidade no material, e elementos da moda parisiense, que algumas pessoas gostam mais, e outras pessoas gostam menos. Eu me recordo que quando a gente lançou o uniforme foi um sucesso absoluto, principalmente nas redes sociais - finalizou.

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 acontece na próxima sexta-feira (26), a partir de 14h30 (de Brasília), no Rio Sena.