Quando será a estreia da Seleção masculina de vôlei nas Olimpíadas?

26/07/2024

A equipe comandada por Bernardinho terá um desfalque importante na estreia das Olimpíadas de Paris. Durante o treino, o oposto Alan sofreu uma lesão na panturrilha e está fora do jogo contra a Itália. Esta é a primeira baixa confirmada no vôlei masculino para os Jogos Olímpicos, diminuindo o favoritismo do Brasil, que já não é dos mais altos.

Com as expectativas altíssimas pela estreia da Seleção masculina de vôlei, a pergunta que não quer calar é: quando será o primeiro jogo nas Olimpíadas pelo grupo B? Confira as datas abaixo;

Agenda da Seleção masculina de vôlei nas Olimpíadas

1ª Rodada:

27/07 - sábado: 08h - Brasil x Itália

2ª Rodada:

31/07 - quarta: 04h - Brasil x Polônia

3ª Rodada:

02/08 - sexta: 08h - Brasil x Egito

🏐 GRUPOS DE PARIS 2024

Grupo A - França, Eslovênia, Canadá e Sérvia

Grupo B - Brasil, Polônia, Itália e Egito

Grupo C - Japão, Estados Unidos, Alemanha e Argentina