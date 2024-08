Prata no futebol e bronze no vôlei! Veja o resumão do dia nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas de Paris neste sábado (10) com duas medalhas. No futebol feminino, a equipe comandada por Marta ficou com a medalha de prata, enquanto no vôlei, as brasileiras conquistaram o bronze. O time de Arthur Elias perdeu para os Estados Unidos na final por 1 a 0. Já o grupo de José Roberto Guimarães venceu a Turquia por 3 sets a 1. Veja acima o resumão do repórter Thiago Barreto:

➡️Brasil vence Turquia no vôlei feminino e iguala recorde de bronzes nas Olimpíadas

➡️Brasil perde para os EUA e fica com a prata nas Olimpíadas em provável adeus de Marta