Brasil vence Turquia no vôlei feminino e iguala recorde de bronzes nas Olimpíadas

Paris é a nona edição seguida em que o vôlei brasileiro conquista uma medalhas nas Olimpíadas (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 14:31 • Paris (FRA)

Essa equipe não merecia passar as Olimpíadas sem subir ao pódio. Após a derrota na semifinal, o Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1, neste sábado (10), na disputa pela medalha de bronze no vôlei feminino. Com a vitória, a delegação brasileira chegou a 10 bronzes nos Jogos e igualou o recorde de terceiros lugares obtido em Pequim 2008.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

No começo do primeiro set, a Seleção teve bom volume de ataques, mas, como se esperava, a primeira parcial foi equilibrada. As brasileiras fizeram valer da experiência de Rosamaria e Gabi: a oposta e a capitã anotaram seis pontos cada e foram as principais pontuadoras do Brasil no primeiro set.

A segunda parcial seguiu o roteiro da primeira, com muito equilíbrio. A Turquia ficou à frente do placar durante boa do tempo. Mas as brasileiras se mantiveram na perseguição e, na reta final, o Brasil saiu de 17-20 para empatar o confronto. Neste momento, o bloqueio do Brasil entrou em ação e decidiu a parcial, fechando em 27 a 25.

A equipe turca fez um terceiro set de altíssimo nível. Se nas outras parciais o Brasil conseguiu sempre manter uma distância mínima no placar, a história, desta vez, foi diferente. A levantadora Elif Sahin distribuiu melhor os ataques turcos e não deu chances para as brasileiras. A Turquia venceu o terceiro set por 25 a 22.

Gabi é a capitã do Brasil no vôlei feminino (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)

No quarto set, o Brasil não deu chances para as adversárias. De ponta a ponta, as brasileiras atropelaram as turcas com um verdadeiro show de Gabi. A capitã foi a líder em pontuação na parcial, com oito. O Brasil venceu o set por 25 a 14, e o placar final foi de 3 sets a 1.

Com a medalha de bronze no vôlei feminino, o Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas. Esta é a nona edição dos Jogos Olímpicos seguida que o vôlei brasileiro conquista, ao menos, uma medalha na competição. A delegação brasileira não tem mais chances de medalha no último dia dos Jogos.