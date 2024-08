Por que Piu? Entenda o apelido de Alison dos Santos, atleta brasileiro nas Olimpíadas

Alison dos Santos em ação nos Jogos de Paris (Foto: Jewel Samad / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Alison dos Santos, classificado para a semifinal dos 400m com barreiras das Olimpíadas de Paris, na quarta-feira (7), também é conhecido como "Piu". Mas, afinal, qual é a origem do apelido?

Natural de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Alison iniciou a carreira num projeto social de atletismo na cidade. E bastou começar a treinar no projeto para ganhar o apelido. "Piu'', na verdade, era um morador de rua conhecido na região, conforme o atleta contou em entrevista ao Canal Olímpico do Brasil, em 2021.

- O Kainan era um atleta que começou a treinar antes de mim e recebeu esse apelido de Piu, porque ele parecia com esse morador de rua. Quando eu cheguei no projeto, uma semana depois do Kainan parar de treinar, falaram que iam me chamar pelo mesmo apelido que ele tinha, de Piu. No interior é assim, o povo gosta de brincar - disse.

Alison revelou que não gostou do apelido, mas não teve jeito.

- Eu sabia quem era o verdadeiro Piu, o original. E eu não gostei do apelido. Me chamavam de Piu e eu não respondia. Esse foi o problema. Quando eu não respondi, o apelido pegou - afirmou.