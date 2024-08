Conheça a história de Alison dos Santos, o Piu, esperança de medalha nas Olimpíadas

Alison dos Santos, o Piu (Foto: Carol Coelho/CBAt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, o velocista Alison dos Santos caiu nas graças do grande público desde o início de sua carreira e cativa fãs conforme sua trajetórias nas pistas avança. Especialista na prova dos 400 metros com barreira, ele é um dos favoritos ao pódio.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja as notícias em tempo real

Com 2 metros de altura e 24 anos de idade, Alison dos Santos, também conhecido pelo apelido de Piu, ganhou destaque internacional nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, ao conquistar na medalha de bronze na prova mais rápida da história. Em 2024, ele é o dono do segundo maior tempo na prova no mundo.

Em 2022, Alison mostrou que o resultado obtido em Tóquio não era à toa e sim uma prévia do que estava por vir na sua carreira, se tornando o primeiro brasileiro a ser campeão mundial na prova dos 400 metros com barreiras e registrando o terceiro melhor tempo da história da prova. Fora isso, ele ainda detém o recorde de melhor tempo sul-americano.

No entanto, não é apenas a história de Alison nas pistas que cativa e valoriza sua trajetória. Quando tinha apenas 10 meses de idade, um acidente doméstico mudou sua vida para sempre. Atingido por uma panela com óleo quente, Piu precisou ser internado com queimaduras de terceiro grau em vários locais de seu corpo, e ficou com marcas permanente em locais do seu corpo que fazem parte de sua história.