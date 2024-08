Paulo André revela que deve deixar o Brasil após as Olimpíadas para se dedicar ao esporte

Paulo André nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / CBAt)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 19:22 • Paris (FRA)

Paulo André foi eliminado de forma precoce nas eliminatórias da disputa dos 100m rasos das Olimpíadas de Paris 2024, neste sábado (3), no Stade de France. Um dos maiores nomes do atletismo brasileiro, o velocista terminou na última colocação, com o tempo de 10s46, muito acima do que já correu em outros torneios.

Abalado com o resultado, Paulo conversou com os jornalistas na zona mista do estádio e desbafou sobre sua situação. P.A revelou que deve mudar de país, após os Jogos, para evoluir em sua preparação. O atleta já até conversou com Alison dos Santos, o Piu, que já treinou no exterior.

- É uma escolha que eu vou fazer. Me mudar para outro país, estar em outro continente, sair mesmo de todos os holofotes e ficar 100% focado no esporte. Essa é uma decisão que está 99% para acontecer - declarou Paulo André, em entrevista ao portal A Gazeta.

Depois de sua participação no Big Brother Brasil 2022, P.A começou uma vida de influencer, com muitas datas comerciais e treinando menos. Porém, o atleta voltou a priorizar mais o esporte e recusou algumas propostas de trabalho fora do atletismo nos últimos meses. Inclusive, Paulo André reconheceu que foi um ciclo olímpico fora do ideal, com o externo interferindo seu âmbito esportivo.

(Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

- Não vou ser hipócrita em dizer que não influenciou. Acho que para chegar aqui, tirando o quesito da minha lesão, e brigar por uma medalha, algum lado tem que ser sacrificado. E eu optei por não sacrificar e tá tudo bem. Essa foi a minha escolha. Eu tive a oportunidade, abracei a oportunidade e não me arrependo nem um segundo. Só que assim: eu batalhei para estar aqui. Não foi por conta da visibilidade que alcancei, não foi por conta da estrutura que consegui montar. Conquistei isso aqui com muito suor. Tive menos tempo que os demais e conquistei isso aqui - finalizou P.A.