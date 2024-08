Olimpíadas: como foram os resultados de Paulo André após sair do BBB?

Paulo André representa o Brasil em busca de medalha no atletismo (Foto: Divulgação/WAY Star);







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 22:43 • Rio de Janeiro

Um dos principais representantes do Brasil no atletismo, Paulo André fará sua estreia nas Olimpíadas de Paris neste sábado para competir em seu segundo Jogos Olímpicos da carreira. Desta vez, o velocista irá competir na prova dos 100 metros rasos já pela segunda fase, além do revezamento de 4x100m.

Paulo André ganhou notoriedade por todo o Brasil no início de 2022, quando pausou sua carreira nas pistas e entrou no reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo. O velocista ficou famoso e somou uma legião de fãs, terminando o programa na segunda colocação. Com a fama, "PA" se tornou bastante requisitado na mídia e focou em sua carreira artística, deixando o atletismo de lado.

De olho nas Olimpíadas, Paulo André anunciou a retomada de sua carreira no atletismo em março de 2023, tendo o Troféu Brasil, em junho, como sua primeira competição. O resultado foi o melhor possível: PA venceu a prova de 100 metros com o tempo de 10.15s, se tornando hexacampeão da competição. Ele ainda participou de duas competições no restante de 2023, mas não teve grande sucesso. No Mundial de Atletismo, ele terminou em 34° no quadro geral, enquanto uma lesão durante a competição o tirou do Pan-Americano.

A lesão sofrida nos Jogos Pan-Americanos, em novembro, gerou dúvidas sobre a possibilidade de Paulo André estar completamente apto a competir nas Olimpíadas de Paris. Seu último teste antes da competição foi no GP Brasil de Atletismo Niterói, em maio, espantando as dúvidas e ganhando a medalha de ouro na prova dos 100 metros com o tempo de 10.38 segundos.