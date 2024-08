Ouro, prata e bronze! Veja o resumo do dia dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris

Ana Patrícia e Duda conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia (Foto: Luiza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 23:22 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou uma medalha de cada cor nesta sexta-feira (9) nas Olimpíadas de Paris. No início do dia, Isaquias Queiroz ganhou a prata na canoagem C1 1000m. À tarde, foi a vez de Alison dos Santos, o Piu, ficar com o bronze nos 400m com barreiras. E já no início da noite, Ana Cristina e Duda venceram a final do vôlei de prata e colocaram a medalha de ouro no peito. Veja o resumo do dia:

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem de velocidade 1.000 metros individual das Olimpíadas de Paris. O brasileiro cruzou a linha de chegada na segunda colocação após prova de recuperação, atrás apenas do tcheco Martin Fuska.

O Brasil está fora da final da ginástica rítmica por equipes das Olimpíadas de Paris. O time brasileiro sofreu com lesão da ginasta Victória Borges e perdeu pontos na última apresentação, terminando a eliminatória na 9ª colocação, a uma da vaga na decisão. No individual, Bárbara Domingos ficou em 10º.

Alison dos Santos é medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Nesta sexta-feira (9), o brasileiro correu a prova dos 400m com barreiras e chegou na terceira posição. Com 47.26s, Piu chegou atrás do vencedor Rai Benjamin (46.46s) e do medalhista de prata Karsten Warholm (47.06s).

Ana Patrícia e Duda venceram a dupla Melissa e Brandie por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (9), nas areias da Torre Eiffel, em Paris, na França. A partida foi bem agitada e competitiva, no entanto, as brasileiras levaram a melhor e conquistaram a tão sonhada medalha dourada após 28 anos.