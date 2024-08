Isaquias Queiroz conquista medalha de prata na canoagem de velocidade das Olimpíadas de Paris

(Foto: Olivier MORIN / AFP)







09/08/2024

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem de velocidade 1.000 metros individual das Olimpíadas de Paris. O brasileiro cruzou a linha de chegada na segunda colocação após prova de recuperação, atrás apenas do tcheco Martin Fuska; o bronze ficou com o moldavo Serghei Tarnovschi, e os três bateram a melhor marca olímpica.

Esta é a quinta medalha de Isaquias em Jogos Olímpicos. Além da prata em Paris, o baiano conquistou ouro em Tóquio e prata no Rio no C1 1.000m; somam-se a essas medalhas a prata no C1 200m e o bronze no C2 1000m, também em 2016.

Como foi a final da canoagem de Isaquias Queiroz?

Isaquias iniciou a prova com bom rítmo e entre os três primeiros, atrás de Fuska e do russo Zakhar Petrov. Após os primeiros 250 metros, começou a perder posições e caiu para quinto ao cruzar a metade da prova. Contudo, no último quarto de corrida, o brasileiro aumentou a velocidade e disparou, chegando à segunda colocação já nos últimos 100 metros de disputa.