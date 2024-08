Ondas não favorecem e Gabriel Medina está eliminado das Olimpíadas; brasileiro disputa o bronze

Medina disputa o bronze (Foto: Ben Thouard / AFP)







Publicada em 05/08/2024 - 18:48 • Paris (FRA)

Gabriel Medina está eliminado das Olimpíadas de Paris 2024. As ondas da praias de Teahupoʻo não ajudaram o brasileiro, que não teve sorte na bateria e viu o australiano Jack Robinson pegar um tubo raro no dia para vencer o duelo e avançar para a final. Medina disputa o bronze.

A bateria começou atípica, sem nenhuma onda surfada e com Jack e Gabriel colados na água. Oito minutos depois do início do duelo, o australiano pegou as duas primeiras ondas e somou 5.00. Logo na sequência, Medina surfou e conseguiu uma nota 6.33, assumindo a ponta.

Na metada da bateria, Robinson pegou a melhor onda e com um belíssimo tubo, recebeu nota 7.83 para pegar a liderança e jogar a pressão para Medina. O brasileiro estava muito seletivo, já que precisava de um 6.01 para voltar ao topo e não queria perder a preferência.

Nos minutos finais, Gabriel Medina ameaçou a pegar uma onda, mas preferiu não arriscar, uma decisão muito questionável. O brasileiro acabou não surfando e, com apenas um 6.33, viu Jack Robinson passar para a grande final com um 12.33.

As Olimpíadas ainda não acabaram para Medina, já que encara o peruano Alonso Correa pela disputa do bronze. Jack Robinson enfrenta Kauli Vaast na decisão da medalha de ouro. As duas baterias ocorrem ainda nesta segunda-feira (5).