Olimpíadas: veja como ficou o quadro de medalhas neste sábado (27) em Paris

Grace Brown, do ciclismo, medalha de ouro pela Austrália (Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 19:30 • Paris (FRA)

As primeiras medalhas das Olimpíadas de Paris saíram neste sábado, com uma surpresa, a Austrália no topo do ranking, com três ouros e dois bronzes. O país da Oceania é seguido pelas potências China e Estados Unidos. Donos da casa, os franceses aparecem na quarta posição, enquanto o Brasil ainda não foi ao pódio. Veja o quadro atualizado abaixo:

