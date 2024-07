Olimpíadas: veja como ficou o quadro de medalhas nesta segunda-feira (29) em Paris

Yuto Horigome conquistou a medalha de ouro no skate street (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 20:26 • Paris (FRA)

Mais medalhas das Olimpíadas de Paris saíram nesta segunda-feira, o Japão segue no topo do ranking, com seis ouros, duas pratas e três bronzes. O país da Ásia é seguido pelos donos da casa, os franceses e pela potência China. O Brasil segue com três medalhas e na décima oitava posição do ranking. Veja o quadro atualizado abaixo:

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias