Olimpíadas: Simone Biles quebra tabu de 56 anos e iguala recorde

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 20:10 • Rio de Janeiro

A americana Simone Biles confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico no individual geral da ginástica olímpica nesta quinta-feira (01), superando a brasileira Rebeca Andrade e igualando um recorde de quase 60 anos no esporte.

Com a segunda medalha de ouro na etapa individual, Simone Biles igualou o recorde estabelecido por Larisa Latynina e Vvera Caslavska e se tornou a terceira atleta na história a conseguir o bicampeonato olímpico no individual da ginástica artística. O tabu da dupla durava exatos 56 anos.

A medalha de ouro veio após Simone Biles somar 59.131 nos quatro aparelhos da disputa individuai: trave, solo, barras assimétricas e salto. Com a prata, a brasileira Rebeca Andrade finalizou com 57.932, enquanto a americana Sunisa Lee levou o bronze com 56.465.

Por mais que nenhuma atleta tenha conquistado o tricampeonato olímpico no individual da ginástica artística, Simone Biles teve a chance de fazer isso. Depois de conquistar a medalha de ouro em 2016, no Rio de Janeiro, ela chegou como favorita ao ouro nas Olimpíadas de 2020 e se classificou para as finais, mas optou por desistir da competição por problemas com sua saúde mental.