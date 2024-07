Olimpíadas: Daniel Cargnin cai na estreia do judô em Paris

Daniel Cargnin (branco) em ação nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 06:12 • Paris (FRA)

Daniel Cargnin, terceiro representante no Brasil no judô nas Olimpíadas, foi eliminado logo na estreia. Lutando na categoria até 73kg, o atleta perdeu para Akil Gjakova, do Kosovo, em combate dominado pelo europeu.

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, o porto-alegrense não conseguiu repetir o mesmo desempenho uma divisão acima - em 2021, lutou no -66kg -, diante de um lutador mais alto. A derrota veio com dois waza-aris: o primeiro foi controverso, com duas mudanças de veredito por parte do árbitro; o segundo, restando 0:28 no relógio, entrou para cravar o fim.

A jornada em Paris, porém, ainda não chegou ao fim para Cargnin. O brasileiro faz parte da equipe mista, que também chega forte para disputar medalhas no tatame francês.

Seguindo o dia de judô para o Brasil, Rafaela Silva entra em ação às 7h20. Ouro em 2016, a carioca busca repetir o feito, entrando direto nas oitavas de final. Pela frente, terá Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, que superou a perigosa chinesa Qi Cai na fase inicial.

