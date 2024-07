Olimpíadas: por que Argentina x Marrocos recomeçou duas horas depois de jogadores deixarem o gramado?

Seleções de Marrocos e Argentina esperam reinício do jogo (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 14:39 • Paris (FRA)

Argentina e Marrocos protagonizaram um dos casos mais inacreditáveis da história das Olimpíadas nesta quarta-feira (24), na abertura do futebol masculino dos Jogos de Paris. Já com 15 minutos de acréscimos no segundo tempo, os marroquinos venciam por 2 a 1 quando Medina balançou as redes para igualar o placar. No entanto, cerca de duas horas depois, o gol foi anulado e as seleções tiveram de voltar ao gramado.

O que aconteceu em Argentina x Marrocos?

Após Medina empatar a partida para a Argentina, a loucura tomou conta do Stade Geoffroy-Guichard. A Albiceleste perdia por 2 a 1 até os 61 minutos do segundo tempo, quando, em uma jogada de bate-rebate, o meio-campista fez de cabeça. Enquanto os sul-americanos celebravam o feito, torcedores invadiram o gramado, e rojões foram atirados em direção aos hermanos.

Desta forma, atletas e fãs que não participavam da confusão se retiraram. Como o gol foi marcado além dos 15 minutos prometidos pelo sueco Glenn Nyberg, o entendimento geral era de que o jogo havia sido finalizado com o empate em 2 a 2. Todavia, o árbitro não apitara o fim do jogo, e o VAR revisou o lance posteriormente, apontando impedimento na jogada.

Em chute de Otamendi defendido pelo goleiro Munir, Amione estava à frente, mas pegou o rebote e acertou o travessão. Na sequência, Medina, com as redes abertas, cabeceou e igualou o marcador para a Argentina. Como a irregularidade foi percebida após a invasão do gramado e a retirada dos times aos vestiários, o gol demorou a ser anulado.

Desta forma, as seleções foram ordenadas a retornar ao campo às 14h (de Brasília) para o reinício do duelo, com o placar em 2 a 1 para o Marrocos. A bola rolou por mais três minutos e quarenta e cinco segundos até o apito final definitivo, sem mais gols para qualquer lado.

