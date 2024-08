Olimpíadas: Pessoas com nome Rebeca ou Beatriz têm entrada gratuita em cinemas

Rebeca Andrade e Beatriz Souza com as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 13:06 • Paris (FRA) • Atualizada em 06/08/2024 - 14:21

Rebeca Andrade e Beatriz Souza levaram as primeiras medalhas de ouro do Brasil nas Olimpíadas. E aproveitando este momento, a rede de cinemas “Cinesystem” homenageou as atletas brasileiras. Pessoas com os nomes Beatriz e Rebeca serão presenteadas com um ingresso até domingo (11).

Para ter direito à cortesia, é necessário apresentar um documento oficial que conste como nome de registro (certidão de nascimento, RG, CNH, passaporte). A promoção se limita a um bilhete por CPF, e o ingresso deve ser retirado nas bilheterias da rede de cinemas para a sessão no mesmo dia.

A promoção é válida para qualquer filme da organização, sujeito a disponibilidade de assentos nas salas.

Rebeca e Beatriz foram as primeiras atletas brasileiras a conquistarem o ouro nas Olimpíadas de Paris. A judoca ficou com a medalha na sexta-feira (2º), quando venceu a final do +78 kg feminino e a ginasta, na última segunda-feira (5), no solo.