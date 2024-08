Beatriz Souza (azul) celebra vitória em luta no judô (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 11:30 • Paris (FRA)

Medalha garantida! No judô das Olimpíadas, Beatriz Souza garantiu vaga na final da categoria acima de 78kg. Em luta emocionante, a brasileira superou Romane Dicko, da França, diante de um ambiente hostil em Paris.

Em um combate equilibrado e com muito barulho por parte da torcida local, Bia achou uma entrada sensacional por baixo já no golden score. Dicko caiu de lado, mas a paulista fez força e conseguiu derrubar a adversária de costas, completando o ippon. A arbitragem demorou para registrar o golpe; ainda assim, Beatriz já tinha contagem aberta a seu favor por uma imobilização, quando a luta foi encerrada com vitória verde e amarela.

Agora, a brasileira volta ao tatame às 12h (horário de Brasília), para enfrentar a israelense Raz Hershko, que venceu Kayra Ozdemir, representante da Turquia, em sua semifinal.

Com sorteio favorável, Beatriz estreou direto nas oitavas de final, batendo Izayana Marenco, da Nicarágua, com certa facilidade. Na fase seguinte, a vítima foi Kim Ha-yun, da Coreia do Sul, em luta acirrada vencida com um waza-ari polêmico.

Esta é a segunda final alcançada pelo judô brasileiro nesta edição das Olimpíadas. Antes, Willian Lima alcançou a decisão na categoria até 66kg masculina, mas foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe, ficando com a prata. Larissa Pimenta, no feminino até 52kg, levou o bronze ao superar Odette Giuffrida na repescagem.