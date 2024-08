Rebeca Andrade superou a norte-americana Simone Biles em sua prova mais forte (Foto: Gabriel BOUYS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro

Rebeca Andrade, no ponto mais alto do pódio, foi reverenciada pelas suas adversárias norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles e a foto do momento tomou a web. Fã de esporte do mundo todo consideraram essa foto como a melhor de Paris 2024, superando inclusive a do sufista brasileiro Gabriel Medina 'voando'.

(Fotto: Jerome BROUILLET/AFP)

Na prova mais forte de Simone Biles, Rebeca Andrade fez uma apresentação quase irretocável e mesmo apresentando uma série menos complexa que a de Simone Biles, a brasileira superou a norte-americana na pontuação da execução.

Na última prova da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, Rebeca fez por merecer a reverência no pódio e deu ao fotógrafo Gabriel Bouys a chance de fotografar o momento das olimpíadas.

Confira a repercussão;

