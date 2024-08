Olimpíadas: ouro dos 100m, Noah Lyles é bronze nos 200m com Covid-19 e sai de cadeira rodas

Noah Lyles na cadeira de rodas (Foto: Jewel SAMAD / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 17:27 • Paris (FRA)

Noah Lyles venceu a prova dos 100 metros rasos e terminou com o bronze na prova dos 200 metros rasos nas Olimpíadas de Paris. Nesta segunda final, o velocista competiu mesmo após ter testado positivo para Covid-19. O norte-americano terminou a prova sem fôlego e precisou utilizar uma cadeira de rodas.

➡️ Isaquias Queiroz e Jacky Godmann decepcionam, e Brasil fica em último na canoagem

Antes de entrar na pista, Noah foi visto utilizando uma máscara. Durante a prova, porém, ele correu normalmente, sem nenhuma proteção, e cumprimentou os adversários. Quando ainda era criança, Lyles passou por complicações respiratórios relacionados a asma. Com 12 anos, o velocista ainda teve prblemas por conta da gripe suína.

Noah Lyles utilizando máscara (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Logo no momento da largada, a final já mostrou que Lyles teria dificuldade para repetir o feito de Bolt e conseguir a dobradinha nas duas provas mais rápidas do Atletismo. Noah teve o pior tempo de reação entre os finalistas. Com 0.173 segundos, o medalhista de bronze foi superado em 0.011 segundos pelo campeão e em 0.036 segundos por Tapinawanashe Makarawu, o mais rápido no quesito.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Na reta do fim, Tebogo conseguiu abrir boa vantagem e venceu o ouro com autoridade, comemorando o feito antes mesmo de cruzar a linha de chegada. A briga pela prata foi acirrada até os metros finais, quando Bednarek conseguiu avançar e deixar Lyles para trás, que pareceu não ter tido gás no fim.