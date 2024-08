Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

No programa "Olimpíadas nas ruas", a equipe do Lance! praticou basquete com o público em uma quadra no Rio de Janeiro. O resultado? Lukita com cotovelo ralado, arremessos de qualidade duvidosa de Janjão e uma rara cesta de JP Sombra. E, por fim, é claro, muitas risadas. Assista ao "jogão" no vídeo acima.