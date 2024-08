Olimpíadas: italiana desiste em 46seg após golpe de boxeadora envolvida em polêmica

Angela Carini (azul) em ação contra Imane Khelif (vermelho) no boxe olímpico (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Publicada em 01/08/2024 - 10:48 • Paris (FRA)

A boxeadora Angela Carini protagonizou um momento curioso nas Olimpíadas. Em duelo contra a argelina Imane Khelif, a italiana desistiu da luta em apenas 46 segundos, após sofrer dois socos fortes em seu rosto, e falar com seu treinador que não conseguiria mais seguir no combate.

Leituras labiais de veículos europeus informaram que Carini teria dito, ainda no ringue, que o segundo golpe "doeu muito". O confronto era válido pelas oitavas de final do peso meio-médio, o segundo mais pesado entre as mulheres.

- Eu subi no ringue e tratei de lutar, mas ela me deu dois golpes no nariz e eu não conseguia respirar. Doía demais. Quando sinto que algo não está certo, prefiro desistir, ter a maturidade de parar - disse Angela, após deixar o ringue.

Imane Khelif se envolveu em uma polêmica grande em 2023. A argelina foi reprovada em um teste de gênero, por apresentar cromossomos XY - costumeiramente encontrados em homens e não em mulheres -, mas foi liberada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para participar dos Jogos de Paris. Outras boxeadoras que estão competindo na França questionaram a permissão, alegando haver distinções no nível imposto dentro das lutas.

A nível de comparação, a Associação Internacional de Boxe (IBA) desclassificou Imane em 2023, no Campeonato Mundial de Boxe, pelo mesmo motivo. As duas entidades, porém, não têm uma boa relação desde falhas na transparência da IBA.