Casal olímpico: Hugo Calderano e Bruna Takahashi viralizam na web durante Jogos de Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 08:45 • Paris (FRA)

Atletas do tênis de mesa do Brasil nas Olimpíadas 2024, Hugo Calderano e Bruna Takahashi têm chamado atenção nas redes sociais. Eliminada nas disputa individual na segunda fase, a mesatenista vem apoiando o namorado, que conquistou vaga nas semifinais do torneio em Paris nesta quinta-feira (1º).

Bruna viralizou com vídeo em que aparece emocionada com o feito de Hugo, o primeiro brasileiro a chegar em uma semifinal de Jogos Olímpicos no tênis de mesa. Além disso, Takahashi tem publicado mensagens e fotos em apoio ao companheiro nas redes sociais ao longo da competição.

Esta é a terceira edição de Olimpíadas de ambos, que estiveram na Rio 2016 e Tóquio 2020. No entanto, apesar de integrarem o Time Brasil há muito tempo, o casal iniciou o relacionamento apenas neste ano. No último dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim e dia dos namorados em grande parte do mundo, eles publicaram foto nas redes sociais indicando o relacionamento. A dupla treina e vive em Ochsenhausen, na Alemanha.

Hugo Calderano segue vivo na busca pela medalha inédita do Brasil no tênis de mesa e está classificado às semifinais. Já Bruna Takahashi, eliminada na segunda fase do individual feminino e nas duplas mistas (com Vitor Ishiy), voltará à ação na competição por equipes; Calderano também disputará a etapa coletiva no masculino.