Torcedores exaltam Hugo Calderano na web após feito histórico nas Olimpíadas: ‘Maior brasileiro de todos os tempos’

Hugo Calderano durante quartas de final do tênis de mesa (Foto: WANG Zhao / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 07:19 • Paris (FRA) • Atualizada em 01/08/2024 - 08:56

A classificação de Hugo Calderano às semifinais das Olimpíadas 2024 no tênis de mesa gerou grande repercussão entre os torcedores na web. O brasileiro derrotou o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 0 nesta quinta-feira (1º) e disputará uma vaga na decisão do torneio olímpico, com grandes chances de medalha.

Nas redes sociais, internautas exaltaram o feito do mesatenista brasileiro. Elogios a Calderano tomaram conta do "X" (antigo Twitter), com palavras como "incrível", "orgulho" e até uma afirmação que o atleta seria o "maior brasileiro de todos os tempos" após a classificação às semis.

Confira abaixo algumas publicações sobre a classificação de Hugo Calderano nas Olimpíadas:

Hugo Calderano agora espera o vencedor do duelo entre o suéco Truls Moeregaardh e o egípcio Omar Assar, que acontece ainda nesta quinta-feira (1º), às 16h. Independentemente do adversário, o brasileiro é favorito para avançar à decisão das Olimpíadas, já que o número 1 do mundo Wang Chuqin, da China, que estava nesta chave, foi eliminado previamente na segunda fase.