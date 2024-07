Olimpíadas: Federação Argentina reclama à Fifa após polêmica contra Marrocos

Derrota da Argentina nas Olimpíadas é marcada por polêmicas (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro

A Federação Argentina divulgou uma nota, com reclamação formal à Fifa após a derrota nas Olimpíadas de Paris para o Marrocos, na estreia da equipe no futebol masculino, nesta quarta-feira (24). A entidade condena, especialmente, as invasões de campo na partida e pediu medidas para garantir a segurança.

CONTEXTO:

Ambas seleções protagonizaram dos casos mais inacreditáveis da história dos Jogos Olímpicos e do futebol: cerca de duas horas depois dos argentinos empatarem a partida, o gol foi anulado e as seleções tiveram de voltar ao gramado.

A Albiceleste perdia por 2 a 1 até os 61 minutos do segundo tempo, quando, em uma jogada de bate-rebate, o meio-campista fez de cabeça. Horas depois de marcarem a irregularidade, a bola rolou por mais três minutos e quarenta e cinco segundos até o apito final definitivo, sem mais gols para qualquer lado.

Além disso, o técnico da seleção argentina, Javier Mascherano, atacou a organização das Olimpíadas de Paris e disse que o meia do Botafogo Thiago Almada teve itens roubados no treino.

Veja a nota da AFA (Associação do Futebol Argentino)

- A Associação do Futebol Argentino (AFA) informa que, devido aos acontecimentos de conhecimento público ocorridos hoje no jogo entre a nossa Seleção Sub-23 e a sua similar de Marrocos, foi apresentada uma reclamação formal ao Comitê Disciplinar da FIFA para que sejam tomadas as medidas regulamentares necessárias para um evento de tamanha gravidade. - declarou a entidade.

- É imprescindível garantir a segurança dos protagonistas para o desenvolvimento pacífico deste belo esporte que é o futebol e desde a Casa Mãe do Futebol Argentino faremos o que for necessário para que isso aconteça. - completou.

Próximos jogos do Grupo B do futebol masculino nas Olimpíadas

Com o resultado do confronto do Grupo B, a seleção albiceleste permanece na lanterna e enfrenta o Iraque, no próximo sábado (27), às 10h (de Brasília), no Groupama Stadium. Enquanto isso, enfrenta a Ucrânia, no mesmo dia, duas horas após o primeiro duelo.