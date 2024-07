Olimpíadas: Thiago Almada, da Argentina, tem prejuízo de R$ 300 mil após furto; veja os itens

Thiago Almada teve prejuízo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Juan Carlos Hernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Almada, meia do Botafogo, teve um grande prejuízo nas Olimpíadas de Paris. Durante treinamento da seleção da Argentina, o jogador teve pertences que estavam no vestiário do estádio Auguste Dury, em Saint-Étienne, furtados. De acordo com a imprensa francesa, o prejuízo chega a 50 mil euros (R$ 306 mil)

Foram furtados um relógio no valor de 40 mil euros (R$ 245 mil) e um anel avaliado em 10 mil euros (R$ 61 mil). O caso foi revelado pelo técnico da seleção olímpica da Argentina, Javier Mascherano.

- Entraram no treinamento e nos roubaram. Nos Jogos Olímpicos. Faltava um relógio, anéis, tudo do Thiago Almada. Eles nos pedem credencial para tudo, mas depois essas coisas acontecem - reclamou Mascherano.

A Argentina estreou nas Olimpíadas com derrota para o Marrocos por 2 a 1, em jogo marcado por uma grande confusão. Somente duas horas depois, o VAR anulou o gol de empate da Argentina e a partida foi retomada com o estádio vazio, após invasão de parte da torcida, que ficou revoltada com o gol marcado aos 61 minutos do segundo tempo.