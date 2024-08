Olimpíadas: ‘Dream Team’ dos EUA leva susto, mas vence Porto Rico e enfrentará o Brasil nas quartas do basquete

LeBron James em ação durante EUA x Porto Rico (Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 13:56 • Lille (FRA)

O "Dream Team" dos Estados Unidos venceu Porto Rico por 104 a 83 neste sábado (3), pela última rodada da primeira fase do basquete masculino das Olimpíadas 2024. Anthony Edwards foi o grande destaque da partida, com 26 pontos marcados. Agora, os norte-americanos serão os adversários do Brasil nas quartas de final.

Como foi a partida entre EUA e Porto Rico no basquete?

O primeiro quarto foi de susto para o Dream Team, e os portorriquenhos chegaram a ter oito pontos de vantagem antes de fechar o período em 29 a 25. No entanto, os EUA conseguiram a virada e dominaram os minutos finais antes do intervalo, indo para o vestiário com a vitória parcial em 64 a 45.

O segundo tempo foi completamente dominado pelos Estados Unidos (principalmente na defesa), que fecharam o terceiro quarto com o placar 87 a 59. No último período, os favoritos ao ouro olímpico confirmaram a vitória em 104 a 81.

Agora, o Dream Team irá enfrentar o Brasil no mata-mata das Olimpíadas. O time americano terminou a primeira fase com a melhor campanha, enquanto a Seleção Brasileira ficou na terceira colocação do grupo B, atrás de Alemanha e França.

